Il report dell'allenamento del Bologna:



Seduta pomeridiana per gli uomini di Mihajlovic a Casteldebole. I rossoblù, con l’aggiunta di alcuni ragazzi della Primavera, hanno svolto lavoro atletico seguito da esercitazioni tecniche. Palestra per Aaron Hickey e Gary Medel. Terapie per Andrea Poli, Ibrahima Mbaye, Mitchell Dijks, Andreas Skov Olsen e Nicola Sansone.