Bologna, Thiago Motta: 'Calafiori? Avere questa personalità alla sua età è fantastico, abbiamo 11 leader'

Il Bologna batte all'ultimo respiro l'Empoli al Castellani con un gol di Giovanni Fabbian. Nel post partita a parlare è stato Thiago Motta, tecnico dei felsinei. Queste le sue parole a Sky Sport:



IL GRUPPO - "Fanno piacere le parole di elogio per il mio gruppo, i singoli fanno tutto per il bene della squadra. La cosa più difficile per me è non far giocare tutti dall'inizio, tutti meritano di giocare ma non possiamo iniziare la partita con tutti. Ogni giocatore rispetta le scelte e si fidano di me e del mio staff. Anche chi non entra passa energia a chi è in campo. Stasera abbiamo meritato di vincere, abbiamo sbagliato qualche occasione ma la vittoria è del gruppo".



CALAFIORI - "Per caratteristiche fisiche e tecniche può fare tante cose, ha coraggio e non ha paura di sbagliare. Avere questa personalità forte alla sua età è fantastico. Anche Beukema e Lucumì hanno fatto molto bene, il merito è di tutta la squadra, io do solo l'opportunità di dimostrare quello che sono in allenamento. Si rispettano tutti in campo durante la settimana".



PASSO AVANTI - "Penso solo al momento. Oggi sì, abbiamo meritato la vittoria e potevamo andare in vantaggio prima. Le squadre che hanno grande carattere e che si preparano bene per affrontare i momenti e le situazioni di gioco, credendoci fino alla fine, fanno cose straordinarie. Adesso pensiamo alla prossima partita in casa che sarà bella da giocare dopo la sosta. Anche oggi i tifosi erano tantissimi sotto la pioggia e non è scontato, li ringrazio".



11 LEADER - "Sicuramente, l'organizzazione va rispettata ma poi abbiamo undici leader, oltre a quelli che entrano. Ci sono cose che non si allenano, tutti si inseriscono e hanno libertà di prendere decisioni. In armonia con i compagni. I veri protagonisti sono questi ragazzi, devo solo fare i complimenti a tutti loro".