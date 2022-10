"Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare". Idee chiare per l'allenatore del Bologna Thiago Motta, che in conferenza stampa ha presentato così la partita di domani con il Lecce: "Non voglio fare tabelle, preferisco pensare partita per partita e fare i conti alla fine. Non voglio rivedere il ritmo del primo tempo contro il Cagliari, serve più o meno intensità a seconda del momento".



INDISPONIBILI - "Non ci saranno Schouten, che non ha finito l'allenamento di oggi, e Kasius. Paura? Non la conosco. Alla squadra dico sempre che con la tensione dobbiamo conviverci, chiedo a tutti di non fermarci mai".



SOSTITUTI - "Per sostituire Schouten abbiamo Moro, ma anche Soriano, Ferguson e Dominguez".



AVVERSARI - "Il Lecce può farci male nelle ripartenze, dobbiamo stare attenti ai loro recuperi palla".



ARNAUTOVIC - "E' un attaccante completo, tutti vogliamo aiutarlo per farlo ricominciare a segnare".



CAMBIASO - "Lo vedo molto bene, è in crescita come tutta la squadra".