, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa a due giorni della sfida con il. Queste le sue principali dichiarazioni:"Abbiamo Ndoye, Saelemaekers, Karlsson che possono occupare quella posizione e che possono dimostrare il loro talento. Mi dispiace per i giocatori quando si infortunano"."E' presto per parlare di mercato però abbiamo ragazzi come lui e Ferguson che sono molto talentuosi. Io non dirò a nessun giocatore di non andare via, come è stato per Dominguez o Arnautovic. E' chiaro che ci sono le società che si devono mettere d'accordo, pensando anche al futuro della squadra. Ma non sarò io a dire a un giocatore di non partire se è quello che vuole. Le scelte, però, devono essere condivide e corrette per tutti"."Devo migliorare. Per quanto riguarda il gruppo, loro si butterebbero per me e io lo farei per loro. Siamo una squadra, remiamo tutti nella stessa direzione e anche lunedì dovremo dare del nostro meglio"."Non ho fatto allenamenti specifici su questa cosa ma fa parte dei nostri ragazzi fermarsi dopo l'allenamento a tirare le punizioni. Parlo di Orsolini, Karlsson, Zirkzee, Saelemaekers che su cinque allenamenti, in quattro occasioni si fermano a farlo. Al giorno d'oggi si vede molto meno lo specialista delle punizioni, non so dire il perché, però concordo su questa analisi"."I primi giorni ci siamo studiati, poi quasi da subito iniziammo a essere compagni di camera e piano piano si è creato un bel rapporto. Ivan già da giocatore aveva lo stesso carattere che ha adesso, non amava perdere e trasmetteva quello che trasmette ora da allenatore. Era ed è un grande trascinatore e ciò che trasmette si vede in campo nelle sue squadre. Si tratta sempre di gruppi difficili da affrontare che vivono la partita al massimo"."Loro sanno che gioca chi se lo merita e l'altro dovrà aspettare pur continuando a dare il suo massimo per contribuire e dare una mano alla squadra".