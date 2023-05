L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato a DAZN dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Napoli.



Su cosa si è concentrato nell'intervallo?

"Sull'atteggiamento nella fase di possesso. Siamo una squadra che deve giocare, se lasci palla al Napoli vai in difficoltà. Dovevamo metterli più scomodi, abbiamo provato e ci siamo riusciti nel secondo tempo. Alla fine i ragazzi sono stati bravi: quelli che hanno iniziato hanno avuto delle difficoltà, normali contro il Napoli, mentre quelli che sono entrati hanno fatto meglio. Partire 0-2 non era facile, i ragazzi hanno fatto un bellissimo lavoro".



I cambi hanno fatto la differenza.

"Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Potevamo creare di più e avere più possesso. Dovevamo sfruttare di più la profondità e, con i cambi, abbiamo avuto più freschezza. Una bellissima partita, per le due squadre e per il pubblico. Contento della prestazione, anche se nel finale potevamo vincere".



Il Bologna di Motta è un progetto che può continuare?

"Questa squadra può migliorare quanto ha dimostrato durante questa stagione. Non era facile, visto che abbiamo cambiato modulo e modo di giocare. Sono ragazzi con grande voglia di lavorare e questo facilita il nostro lavoro e il messaggio che vogliamo portare. Mi piace la squadra, vogliamo cercare il risultato nel modo giusto".