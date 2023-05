Sfida tra scuole di pensiero, senza più grandi obiettivi da raggiungere. Anzi, ilne ha due: battere il record di punti di Maurizio Sarri, vincendo le due partite che restano e salendo a quota 92 (contro i 91 del 2017/2018) e far laureare Victor Osimhen, ora a 23 gol con tre reti di margine su Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A.partenopei di Lucianoscendono in campo nella sfida valida per lallo Stadio Dall'Ara dicontro la squadra diuna delle sorprese più belle del campionato e ancora in odore di ottavo posto, occupato dal Monza e distante 2 punti, chequalora la Juve fosse estromessa. Entrambi i tecnici probabilmente non saranno più sulle rispettive panchine nella prossima annata: Spalletti è a un passo dall'addio, su Motta ci sono diverse big, tra cui proprio i partenopei.- Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in Serie A: 192. I partenopei conducono per 49 successi a 41 in 127 precedenti contro gli emiliani nel massimo campionato; completano il quadro 37 pareggi. Il Napoli ha vinto 11 delle ultime 14 sfide (1N, 2P) contro il Bologna in Serie A, incluse tutte le ultime cinque, con uno score di 12-3 in quest’ultimo parziale. Il Napoli ha vinto le ultime due partite contro il Bologna al Dall’Ara in campionato; i partenopei non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi fuori casa contro i rossoblù nella loro storia in Serie A. Il Bologna ha pareggiato gli ultimi tre match casalinghi di campionato (contro Milan, Juventus e Roma); gli emiliani non registrano più pareggi interni di fila in Serie A dal periodo tra marzo-maggio 1989 (quattro in quel caso, con Luigi Maifredi in panchina, l’ultimo dei quali proprio contro il Napoli). Il Napoli ha perso l’ultima trasferta di campionato contro il Monza; i partenopei non subiscono due sconfitte consecutive fuori casa in Serie A dal febbraio 2021 (tre in quella occasione). Nessuna squadra ha subito meno gol del Bologna nelle partite casalinghe di questo campionato: 12, al pari dell’Inter; sul fronte opposto, invece, il Napoli è la formazione che ha segnato più reti (35) in trasferta.Soltanto il Sassuolo ha segnato più gol su rigore (otto) del Napoli (sette) nella Serie A 2022/23; dall’altra parte, nessuna formazione ha subito più reti dagli 11 metri rispetto al Bologna (sette, al pari della Sampdoria). Marko Arnautovic (nove gol in questo campionato) potrebbe diventare il primo giocatore straniero del Bologna ad andare in doppia cifra di reti in due stagioni di fila in Serie A a partire da Julio Cruz, nel biennio 2001/02 - 2002/03. Giovanni Di Lorenzo ha realizzato cinque gol nel 2022/23 con il Napoli considerando tutte le competizioni: record di marcature in una singola stagione da quando veste la maglia dei partenopei. Giovanni Simeone ha segnato quattro gol contro il Bologna in Serie A, tre dei quali al Dall’Ara. Il classe ’95 ha disputato 23 match in questo campionato, 22 dei quali da subentrato: nessun giocatore è entrato a gara in corso più volte nella Serie A 2022/23.