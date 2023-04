Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Bologna: "I ragazzi stanno bene, per affrontare questa partita ho scelto i migliori 11. Ci sono cinque cambi, dobbiamo affrontare questa partita dando il massimo. Sansone centravanti? In questo momento sta bene, dà tutto quello che chiediamo, anche in fase difensiva. Sono contento di averlo in campo. Stiamo facendo un buon lavoro, è bello vedere tanti tifosi allo stadio, cercheremo di sfruttare l'entusiasmo della gente per fare una grandissima partita"