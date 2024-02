Bologna, Thiago Motta non sbaglia un colpo: la verità su Juve e Milan

Bellissimo come un pomeriggio in Vespa sui colli bolognesi. Questo è l’aggettivo giusto per descrivere ilche sbanca anche l’Olimpico contro lae aggancia al quarto posto. Un risultato figlio di tanti fattori equamente determinanti: il talento di, la conoscenza di, la serietà del progettoe una guida tecnica perfetta conI tifosi rossoblu sognano ad occhi aperti con un tecnico che non sta sbagliando un colpo.Il Bologna spera di andare avanti nel percorso con Thiago Motta almeno per un’altra stagione. Gli argomenti giusti ci sarebbero anche, Europa in primis, ma non sarà comunque una missione semplice.Premessa doverosa: il club bianconero proporrà il rinnovo al tecnico livornese, la decisione sul futuro sarà unicamente sua. Ma in caso di addio è proprio Thiago Motta la scelta di, pochissimi dubbi.Thiago Motta, salvo sorprese, allenerà ancora in Italia nella prossima stagione.il profilo piace eccome al management rossonero. Più debole l’opzioneche sembra voler puntare su De Zerbi. Ora però Thiago vuole fare la storia portando il Bologna in Champions League.