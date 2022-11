L'allenatore deha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta 6-1 con"L'inizio è stato ottimo. Siamo entrati bene in partita.. Capisco i giocatori perché stare in campo a queste condizioni è difficile ma dobbiamo continuare la partita. E' tutta responsabilità mia"."Sicuramente incide anche perché non è la prima volta. Non c'è niente da dire su questo episodio perché alla fine dopo questo la responsabilità è mia perché non possiamo perdere la testa". In conferenza ha poi aggiunto: "Per me non era punizione, chiarissimo. Abbiamo iniziato bene la partita, questo episodio l'ha cambiata tantissimo. Un fallo inesistente e prendiamo il secondo gol."E' la realtà. Lo sapevamo prima che ci sarebbe stata la sosta per il mondiale. Abbiamo raccolto cose molto positive e alla fine è arrivata una sconfitta oggi ma abbiamo la fortuna di giocare di nuovo sabato per migliorare le cose. La sosta è una realtà e va benissimo così. Daremo il tempo ai ragazzi di avere un po' di riposo"."L'ho visto bene anche io non solo in partita ma negli allenamenti. Nelle altre gare è subentrato, oggi è stata una partita molto difficile. Dopo il 2-1, non solo lui, abbiamo perso un po' il filo del gioco e la concentrazione. Sono contento però perché mette una buona attitudine e capiamo quello che ci può dare in avanti".