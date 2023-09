, allenatore del, ha risposto ad alcune domande dei presenti a margine della consegna del. Queste le sue dichiarazioni:"Vincere un premio individuale non sarebbe possibile senza un gran lavoro di squadra. Quindi ringrazio il mio staff e tutte le persone del Bologna che lavorano per la crescita quotidiana della squadra e quindi anche la mia. Ringrazio anche la scuola allenatori di Coverciano dove mi sono formato, e in particolare una persona come Renzo Ulivieri che è mi è stato di grande aiuto nella transizione da calciatore ad allenatore. E per ultimo ringrazio i miei calciatori, è merito loro se oggi sono qui a ricevere questo premio"."Il rinnovo? Ne stiamo parlando, sicuramente abbiamo ancora tempo. La cosa più importante è che fra oggi e domani avremo la squadra disponibile, da quando è finito il mercato abbiamo avuto poco tempo per stare insieme, abbiamo tre-quattro giorni per preparare la gara col Verona, la testa è al 200% alla partita.""Sul mercato estivo abbiamo fatto un buon lavoro anche se, per tutti, non è stato facile. Abbiamo fatto la prima gara di Coppa Italia e le prime tre giornate, la squadra per il momento sta andando bene ma siamo solo all’inizio, dobbiamo continuare a lavorare bene come stiamo facendo e pensare già alla prossima gara contro il Verona. Non so dove possa arrivare questa squadra, tanti cambiamenti, tanti ragazzi giovani con grande talento che cercheremo di mettere insieme per fare una buonissima stagione. Siamo una squadra seria, che vuole giocare bene e far divertire i tifosi del Bologna che sono appassionati di calcio.""È stato di grande aiuto l’anno scorso perché ha contribuito soprattutto con gol importanti. Quest’anno rimane con noi, ha appena rinnovato il suo contratto, lui e chi è in rosa deve lavorare insieme agli altri per competere con altre squadre importanti del nostro campionato".