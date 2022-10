L'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Monza:" Uno lo sente durante la settimana, ci siamo allenati nel modo giusto con la concentrazione giusta per affrontare una squadra importante con giocatori importanti. Abbiamo dimostrato anche nelle difficoltà di ribaltare la partita e portare i tre punti a casa perché viviamo per questo, per vincere e fare le partite giuste".



IDEA DI GIOCO - "Abbiamo dei giocatori forti, con molta potenzialità. Quando giocano in questo modo insieme sono in grado di fare delle prestazioni come oggi. Quando la squadra funziona i singoli emergono perché anche chi è subentrato ha migliorato il livello della squadra. Abbiamo delle cose da rispettare, da seguire ma dentro questo contesto hanno la libertà di fare quello che si sentono di fare.



SU ORSOLINI - "Doveva difendere basso e poi ha strappato la partita con una corsa fantastica arrivando a fare un gol straordinario. Queste sono le caratteristiche di Riccardo e le sue qualità."



RICORDANDO IL TRIPLETE - "Sono delle esperienze che non si dimenticano mai. Con la vittoria siamo entrati tutti nella storia meritatamente, è una soddisfazione enorme".