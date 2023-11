Bologna-Torino (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la tredicesima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa cercano la vittoria per sorpassare in un colpo solo Atalanta e Fiorentina, agganciando la Roma al quinto posto in classifica. Ma devono fare i conti con la voglia di riscatto degli ospiti che, vincendo, supererebbero proprio il Bologna in ottava posizione.



Senza gli esterni offensivi Karlsson e Orsolini oltre al difensore Soumaoro, a centrocampo Thiago Motta lancia il giovane Fabbian, arrivato dall'Inter nello scorso mercato estivo.

Dall'altra parte Juric non può contare sul centrocampista Ricci oltre a Schuurs in difesa: in porta gioca Gemello, preferito a Milinkovic-Savic.

Nel prossimo turno di campionato il Bologna gioca a Lecce domenica all'ora di pranzo, invece il Torino riceve l'Atalanta nel posticipo di lunedì sera.



FORMAZIONI UFFICIALI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.



TORINO (3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.