Il lunedì di Serie A si apre con Verona-Lecce alle 18.30, penultima partita della 13a giornata prima del posticipo tra Bologna e Torino. La squadra di Baroni - ex della partita - è ultima a 8 punti insieme alla Salernitana, sei sconfitte nelle ultime sei partite, otto nelle ultime dieci. L'ultimo successo dei gialloblù è della seconda giornata di campionato, 2-1 in casa con la Roma. Occhio, perché se dovesse perdere anche oggi la società potrebbe cambiare allenatore per dare una scossa. Un po' meglio la situazione del Lecce: +4 sulla zona retrocessione, e l'entusiasmo per aver fermato il Milan nell'ultima giornata. L'ultimo successo, però, è del 22 settembre contro il Genoa (1-0 finale) e sono ancora zero le vittorie fuori casa.



LE SCELTE - Nel Verona Amione ha vinto il ballottaggio con Coppola al centro della difesa, Baroni ha scelto Duda in cabina di regia con Ngonge e Mboula ai lati di Djuric. In panchina Lazovic e Bonazzoli. D'Aversa lancia ancora il 17enne Dorgu a sinistra, Oudin preferito a Rafia e a sorpresa va in panchina Strefezza: nel tridente con Banda e Krstovic ci sarà Sansone.



Le formazioni ufficiali



Verona (4-3-3): Montipò; Terracciano, Hien, Amione, Tchatchoua; Folorunsho, Duda, Suslov; Ngonge, Djuric, Mboula. All.: Baroni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Blin, Oudin; Banda, Krstovic, Sansone. All.: D'Aversa.