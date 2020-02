Ripresi questo pomeriggio gli allenamenti a Casteldebole verso la trasferta di Roma: seduta tecnico-tattica con partitella finale a metà campo. Lukasz Skorupski è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, tornati in parte in gruppo anche Gary Medel, Nicola Sansone e Federico Santander. Terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks e Mattias Svanberg, seduta differenziata per Roberto Soriano.