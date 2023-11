Il Bologna si muove per prolungare i contratti di 3 giocatori: Lorenzo De Silvestri e Charalampos Lykogiannis, in scadenza a giugno 2024, prolungheranno i propri contratti fino al 2025. Aria di rinnovo anche per Lukasz Skorupski, col polacco che dovrebbe mettere nero su bianco un nuovo accordo che porterà la scadenza dal 2025 al 2026.