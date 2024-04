Bologna-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Bologna-Udinese, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna domenica 28 aprile, alle ore 15:00. La sfida mette in palio punti importanti per la Champions League e per la lotta salvezza, i due obiettivi di Thiago Motta e Cannavaro, che giovedì ha esordito sulla panchina bianconera perdendo contro la Roma. Il Bologna è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di Serie A contro l’Udinese (2V, 5N), perdendo tuttavia la più recente, nell’incontro d’andata di questo campionato (0-3 il 30 dicembre 2023). I friulani possono vincere entrambe le sfide stagionali contro gli emiliani nella competizione per la prima volta dal 2017/18.

: Bologna-Udinese: 28 aprile 2024: 15.00: DAZNDAZN- Bologna-Udinese, calcio d'inizio alle oreallo Stadio Dall'Ara, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca di Bologna-Udinese su DAZN sarà affidata ad Alessandro Iori col commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Il Bologna vuole continuare la sua corsa per la Champions League e schiererà la formazione migliore: recuperato Zirkzee, ancora assente Odgaard. Ndoye e Saelemaekers si giocano una maglia da titolare, c'è il rientro di Orsolini a destra. Confermato El Azzouzi. L'unico dubbio di Cannavaro riguarda il centrocampo, dove Payero è in pole su Zarraga. Davanti spazio al tandem Pereyra-Lucca. Panchina per Thauvin.: Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Kristiansen; Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.

: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payer, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. All. Cannavaro.