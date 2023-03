Bologna-Udinese (domenica 2 aprile alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne mancheranno altre dieci alla fine del torneo.



LE ULTIME - Thiago Motta deve fare a meno degli infortunati Arnautovic, Zirkzee, Cambiaso e Dominguez.

Dall'altra parte Sottil non può contare sugli squalificati Becao, Perez e Walace, che si aggiungono agli altri indisponibili Ebosse e Deulofeu.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrrow. All. Thiago Motta.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeefuik; Ebosse, Pereyra, Arslan, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil.