Bologna-Udinese (domenica alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 34ª e quintultima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Barrrow.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.