Bologna-Udinese: Thiago Motta vede i tre punti, per i bookie è complicato il primo successo di Cannavaro

, pochi giorni dopo la Roma: lo scorso lunedì, i rossoblù hanno battuto i giallorossi nello scontro diretto per il quarto posto (ormai ininfluente, visto che le italiane nella prossima Champions saranno cinque), mentre i friulani sono usciti sconfitti dalla prosecuzione del match interrotto per il malore occorso a N’Dicka. Ora, gli analisti propongono a quota 6 il primo successo di Fabio Cannavaro, per tre punti che sarebbero fondamentali in ottica salvezza. Più agevole il compito per gli uomini di Thiago Motta, visto che il segno «1» vale 1,60 volte la posta, con il pareggio a 3,75.

Al contrario degli ultimi quattro precedenti, in cui sono stati segnati sempre almeno tre gol, in questa occasione è l’Under a prevalere, a 1,72, contro il 2 dell’Over. Anche il No Goal viene proposto a 1,72, in vantaggio sul Goal, a quota 2. Tra i risultati esatti comanda l’1-0 a 5,75, seguito a ruota dal 2-0 e dall’1-1, a 6,75, mentre il 3-0, che si è verificato negli ultimi due precedenti, si gioca a 11.