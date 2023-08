Gran colpo delche ha ufficializzato in questi istanti l'acquisto dall'Az Alkmaar diL'affare è stato chiuso a titolo definitivo. Lo svedese è stato a lungo un obiettivo di Milan e Lazio, ma non si è mai concretizzato e il club emiliano ha affondato il colpo.Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Alkmaar Zaanstreek il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jesper Karlsson. Decimo calciatore svedese della storia del club, Jesper è un esterno offensivo classe ’98 di grande tecnica e fantasia, esplosività nelle gambe e notevole velocità. Ala versatile, capace di giocare indistintamente su entrambe le corsie, dopo i primi approcci fra i professionisti al Falkenberg e le quattro stagioni di sviluppo all’Elfsborg, è col passaggio nei Paesi Bassi all’AZ che si fa conoscere dagli appassionati di tutta Europa.Ad Alkmaar entra immediatamente nel tridente d’attacco e per tre anni è un pilastro di una delle formazioni più competitive della Eredivisie. Ottimo tiratore di piazzati, vanta un bagaglio tecnico tale da renderlo spesso imprevedibile e dimostra subito grande confidenza col gol. Coraggioso e sfrontato, ama prendersi la responsabilità della giocata importante dentro e anche fuori area. Partecipa, fra reti ed assist, a quasi la metà delle marcature totali della squadra dal 2020 al 2023, gioca le coppe europee, esordisce in Nazionale e si fa apprezzare da importanti club del continente diventando ad ogni sessione di calciomercato uno dei nomi più gettonati. Chiude l’esperienza olandese con 46 gol totali fra campionato e coppe in 123 apparizioni.