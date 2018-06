Marios Oikonomou torna in Grecia. Il difensore centrale greco, dopo sei anni nel campionato italiano, passa dal Bologna all'AEK Atene. Il club ha annunciato: "L'AEK annuncia l'accordo con il Bologna per il trasferimento di Oikonomou per un anno con opzione per l'acquisto del giocatore nel giugno del 2019".