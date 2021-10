L’Assemblea degli Azionisti del Bologna ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2021. La società emiliana ha ufficializzato una perdita netta di 30,9 milioni di euro in miglioramento rispetto ai 39,4 milioni di euro del bilancio chiuso il 30 giugno 2020.



“L’esercizio per il secondo anno consecutivo è stato pesantemente condizionato dall’emergenza legata all’epidemia Covid-19, che ha comportato la chiusura degli stadi e la conseguente impossibilità per il pubblico di accedere alle partite. Ulteriormente penalizzati sono poi stati i ricavi pubblicitari ed è stato condizionato anche il mercato trasferimenti dei calciatori".