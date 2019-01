Sprofondo rossoblù. Esonerato Inzaghi, Saputo (presente in tribuna) gli aveva dato l'ultimatum. La società ha già contattato Donadoni, ancora sotto contratto. Ma il nome del sostituto non è ancora stato deciso. Il Frosinone passa 4-0 al Dall'Ara umiliando una squadra disastrosa, incapace di darsi un tono, molle e incapace di reagire di fronte alle avversità (l'espulsione di Mattiello). Finisce la deludente avventura di Inzaghi sulla panchina del Bologna: 21 partite giocate, solo due vittorie, contro Roma e Udinese. Era settembre, sembra un secolo fa.



Quattordici partite senza vittorie sono una striscia negativa che la dirigenza non può più far finta di non considerare. La squadra è mediocre, a poco sono serviti i due rinforzi di gennaio, Soriano e Sansone. Inzaghi non è mai riuscito a dare identità ad una squadra pensata male. Contro un Frosinone ben messo in campo da Baroni (che coglie così la sua prima vittoria sulla panchina dei ciociari), il Bologna non entra mai in partita e la rimonta di fatto non si concretizza mai.



L'episodio che indirizza la partita è l'espulsione di Mattiello, per un'entrata tanto dura quanto inutile su Cassata. L'arbitro gli sventola il cartellino rosso davanti. In inferiorità numerica, saltano i piani del Bologna. L'uno-due del Frosinone è micidiale. Entrambi i gol nascono sulla fascia sinistra d’attacco dei laziali. Entrambe le volte è Beghetto a innescare l'azione. Il primo gol porta la firma di Ghiglione, il raddoppio è di Ciano.



La difesa del Bologna sembra narcotizzata. Viene perforata con una facilità allarmante. Tanto che nella ripresa prima arriva anche il 3-0 di Pinamonti, bravo ad intervenire su un assist di Cassata (ma qualche responsabilità ce l'ha anche Skorupski), e poi il 4-0 di Ciano, che si invola da metà campo e arrivato davanti a Skorupski lo beffa con un tocco di interno sinistro. A quel punto i tifosi rossoblù hanno già abbandonato la curva. La squadra se ne va tra i fischi. E' contestazione, violenta e definitiva. E' la fine del Bologna. E il Frosinone torna a sperare nella salvezza.



IL TABELLINO



Bologna-Frosinone 0-4 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 18’ p.t. Ghiglione (F), 21’ p.t. Ciano (F), 7’ s.t. Pinamonti (F), 30’ s.t. Ciano (F).



Assist: 18’ p.t. Beghetto (F), 21’ p.t. Beghetto (F), 7’ s.t. Cassata (F).



Bologna (4-3-3): Skorupski; Mattiello, Danilo, Helander, Dijks; Poli (1’ s.t. Calabresi), Pulgar, Soriano; Orsolini (1’ s.t. Destro), Palacio, Sansone (28’ s.t. Svanberg). All. Inzaghi.



Frosinone (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Krajnc; Ghiglione, Chibsan, Maiello, Cassata (25 s.t. Gori), Beghetto; Pinamonti (38’ s.t. Ciofani) Ciano (34’ s.t. Trotta). All. Baroni.



Arbitro: Banti di Livorno.



Ammoniti: 5’ p.t. Capuano (F), 12’ p.t. Poli (B), 32’ p.t. Salamon (F), 9’ s.t. Sansone (B), 19’ s.t. Cassata (F), 28’ s.t. Helander (B).



Espulsi: 13’ p.t. Mattiello (B).