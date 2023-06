Sirene turche per Riccardo Orsolini. Il Fenerbahce ha offerto 9 milioni di euro al Bologna e un ingaggio da quasi 2 milioni di euro netti all'anno per l'attaccante, in scadenza di contratto a giugno 2024. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossoblù chiederà dai 13 ai 15 milioni di euro.



Intanto i rumors sudamericani accostano il difensore colombiano Lucumì al Napoli. Cambiaso rientra alla Juventus, così il Bologna accelera su Quagliata (Cremonese) o Terzic (Fiorentina) oltre a sfidare il Genoa per lo spagnolo Aaron Martin, che si svincola a parametro zero dal Mainz. Per la fascia destra si stringe su Uros Kabic (19 anni, Vojvodina).