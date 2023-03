Il Bologna è al lavoro per riscattare Stefan Posch e blindare Nicolas Dominguez. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, al difensore austriaco mancano due presenze per far scattare l'obbligo di riscatto dall'Hoffenheim per 5 milioni di euro.



Il centrocampista argentino è in scadenza di contratto a giugno 2024 (come l'attaccante italiano Riccardo Orsolini, che però sta ricevendo input dalle big e non è detto che un eventuale prolungamento blocchi la cessione) e starebbe aprendo in maniera definitiva a un prolungamento fino al 2026. Il suo stipendio salirebbe dagli auutali 800mila euro a quasi 1,5 milioni di euro netti all'anno.