E' ancora a caccia del primo gol in Serie A con la maglia del Bologna Sydney van Hooijdonk, che in estate è stata a un passo dal Bologna prima di essere confermato nella squadra di Motta. Cinque spezzoni di partite in campionato e un gol in Coppa Italia nell'unica partita giocata per l'attaccante olandese, che al Corriere dello Sport ha raccontato il retroscena di mercato: "Mi avevano detto di non andare in ritiro per rimanere a fare dei test a Bologna, l'ultimo giorno di mercato sarei andato in Germania. Ma non mi hanno lasciato andare e non capivo perché. Poi, quando sono arrivato, il presidente si è scusato per come mi avevano gestito dicendomi che avrei avuto una possibilità in rossoblù".