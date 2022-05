Sinisa Mihajlovic torna a tutti gli effetti alla guida del Bologna. Dopo le dimissioni dal Sant'Orsola di lunedì, l'allenatore ha ricevuto il via libero dai medici per riprendere la sua normale attività a partire dalla mattinata di domani, quando guiderà la seduta prevista al centro sportivo di Casteldebole in vista del match di domenica contro il Venezia. In quella circostanza, il tecnico siederà in panchina a distanza di oltre un mese dal ricovero in ospedale per l'insorgere di sintomi e valori riconducibili a una ricaduta rispetto alla leucemia riscontrata nell'estate 2019.



Mihajlovic aveva subito un trapianto di midollo osseo nel novembre dello stesso anno e lo scorso 26 marzo aveva annunciato la necessità di sottoporsi ad un nuovo ciclo di terapie. Dopo 24 giorni ha ricevuto l'ok dall'equipe dell'istituto di ematologia Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola e, dopo qualche ora di relax in famiglia a Roma, da domani potrà tornare regolarmente a fare il proprio lavoro.