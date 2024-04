Bologna, Zirkzee delizia e si ferma: infortunio contro la Roma, le condizioni

Redazione CM

20 minuti fa



Un gol e un assist in casa della Roma per Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bologna che ha spezzato un digiuno di gol su azione di un mese e mezzo e ha sospinto i suoi verso una sempre più probabile qualificazione in Champions League. Non solo sorrisi: poco dopo aver mandato in porta Saelemaekers per l'1-3, infatti, l'ex Bayern si è dovuto arrendere al 69' lasciando il campo all'argentino Castro.



COSA SI E' FATTO - Dazn parla di risentimento muscolare al flessore per Zirkzee. Le sue condizioni andranno rivalutate nel corso delle prossime ore per capire quale sarà l'entità dello stop.