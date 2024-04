Roma, Paredes ammonito contro il Bologna: squalificato, salta il Napoli

Si apre subito con un episodio di tensione la sfida tradell'Olimpico, importante scontro per mettere in chiaro le gerarchie nella corsa a un posto in Champions League. Durante un'azione di gioco, infatti,si allacciano all'altezza del centrocampo. Interviene l'arbitro Maresca chePer il centrocampista della Roma si tratta del 15° giallo stagionale in Serie A, motivo per cui era diffidato prima di questa partita e sarà. Niente squalifica invece per Joshua Zirkzee, che non era diffidato e dunque sarà presente per Bologna-Udinese.

LEGGI QUI - Perché Paredes salta il Napoli e non il recupero dei 20' contro l'Udinese

La dinamica del contatto è quella di una trattenuta reciproca. Il primo a tirare la maglietta dell'avversario è proprio Paredes, che si aggrappa a Zirkzee. L'olandese sbraccia e Paredes si lascia cadere a terra. Dopo un paio di minuti di proteste accese, Maresca estrae i cartellini e sanziona entrambi. Paredes