Bologna, Zirkzee è tornato in gruppo: cosa filtra in vista della Salernitana

Sorride ile i suoi tifosi. Questa mattina, infatti,L'attaccante olandese si è messo alle spalle dunque iA comunicare la lieta notizia è stato lo stesso club con il classicodell'allenamento odierno che riportiamo: "Con il rientro di tutti i Nazionali e anche di Joshua Zirkzee al lavoro col gruppo, i rossoblù oggi hanno svolto una seduta tecnico-tattica e una parte atletica", scrivono gli emiliani.

Zirkzee si era fermato durante la gara con l'Inter e aveva riportato una. I tempi di recupero inizialmente previsti erano dima,il giocatore sembra essere già pronto. La sosta per le nazionali è stato in un certo senso provvidenziale per il Bologna che non ha potuto contare sul suo migliore giocatore solo per la trasferta (comunque vittoriosa) di. A Zirkzee invece l'infortunio ha precluso la prima convocazione del ctche l'aveva chiamato con gli Oranje ma non ha potuto poi contare su di lui.

Da capire se Motta si affiderà a lui fino se preferirà non correre troppi rischi. Adil suo posto era stato preso dache ora potrebbe tornare a sedersi in panchina.