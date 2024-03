Milan, il dopo-Giroud è ora: tutti votano Zirkzee. Da Sesko a Gyokeres, i nomi in lista

L’addio di Giroud è un colpo al cuore del tifoso milanista che ha saputo amare Olivier come si ama uno di famiglia. Ma la scelta del francese di andare a giocare in MLS con i Los Angeles Fc era nell’aria da tempo e va rispettata. Il Milan ha già iniziato da mesi le grandi operazioni che porteranno all’arrivo di un nuovo numero 9 sul quale costruire presente e futuro. Un nome su tutti: Zirkzee. Moncada e D’Ottavio ci stanno lavorando da mesi, Ibrahimovic ha già benedetto il suo eventuale acquisto. L’idea sarebbe quella di inserire uno o più contropartite (Colombo in primis) più i 10 milioni del riscatto di Saelemaekers. La concorrenza è ampia ma dalle parti di via Aldo Rossi c’è la convinzione di poter arrivare fino in fondo.

Almeno dal punto di vista tecnico perché la clausola da 50 milioni valida per l’estero viene considerata alta per quello che è il valore attuale del centravanti sloveno in forza al Lipsia.Ecco perché ad oggi non si registrano contatti diretti tra i due club. Restano in lista anche David del Lille, Guirassy dello Stoccarda e Goncalo Ramos del Psg: tre profili che, per motivi diversi, potrebbe fare parecchio comodo al Diavolo.