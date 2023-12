C’è un ragazzo di nome Joshua che sta facendo scoppiare di amore l’intera città di Bologna. Joshua Zirkzee in campo è arte in movimento, la sua classe determina sempre e comunque. Ora con la guida di Thiago Motta si sta trasformando in una prima punta di grande livello che segna tanto e fa segnare. Ieri sul difficile campo dell’Arechi di Salerno sono arrivati i gol numero 6 e 7 di una stagione fantastica condita anche da 2 assist oltre da giocate da piccolo fuoriclasse.

Sartori ci aveva visto, come spesso accade, lungo un anno e mezzo fa quando completo l’operazione Zirkzee dal Bayern Monaco per 8,5 milioni di euro più il 35% sulla futura plusvalenza ( e non rivendita). Il club bavarese si è riservato anche il diritto a pareggiare qualsiasi offerta per riportarlo a casa in futuro. Ecco perché Tuchel segue sempre con grande interesse l’evoluzione del classe 2001.. D’altronde il Bologna non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello a gennaio e già lo valuta sui 40 milioni di euro.