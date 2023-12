"Speravamo di avere la squadra per far fronte a tutto ciò, ma con gli infortuni che abbiamo avuto, penso che la nostra è stata una situazione peggiore di quella di qualsiasi altra squadra".Parole e musica (per i milanisti più che per chi tifa) del tecnico dei Magpies Eddie, dopo il pesante 4-1 incassato dal Tottenham,dove la squadra occupa il. Dalla prospettiva del Milan, queste dichiarazioni possono suonare più apotropaiche che altro, per allontanare un po' tensione e pressione, ma poi si dà uno sguardo alle rispettive infermerie e ci si rende conto cheLa buona notizia per i rossoneri è il recupero di Rafa Leao , che non ha partecipato alla sconfitta di Bergamo per avere la certezza di esserci a Saint James' Park; il ritorno del portoghese alza di molto le probabilità di successo, ma i rossoneri rimangono in emergenza, soprattutto in difesa.va verso un nuovo forfeit, di centrali a disposizione rimane il solo Tomori; sono fuori causa il danese,. Inoltre, rimangono in infermeria. Totale:Si parte con, il portiere titolare, che dovrà operarsi alla spalla e starà fuori per mesi; spazio al secondo Dubravka. Difesa:si è fatto male al ginocchio, i terzini sinistrisono fuori causa per problemi rispettivamente alla coscia e alla zona lombare. Rimane il giovane Hall, ma di solito viene adattato Livramento sul piede debole. Da non dimenticare l'indisponibilità diper squalifica, mentre in mezzo al campoè alle prese con noie al polpaccio. Capitolo esterni,è out per via della spalla,della schiena,della caviglia. Per ultimo, ancheche è fuori lista UEFA è indisponibile per dolori all'anca. Totale:, nove se restringiamo ai giocatori in lista, otto se non contiamo Tonali. Comunque più del Milan.