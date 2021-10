È tutto pronto per il ritorno in campo del Bologna che sfiderà l’Udinese alla Dacia Arena dopo due settimane di stop per le Nazionali e dopo aver battuto con una prova suprema la Lazio al Dall’Ara.



Archiviati i malumori dopo la pesante sconfitta di Empoli, la squadra di Mihajlovic si trova ora a dovere dare continuità in vista di un calendario tutt’altro che facile: nel giro di dieci giorni infatti, incontrerà anche Milan e Napoli.



La sosta ha permesso al tecnico rossoblù di recuperare Marko Arnautovic, rimasto sotto le Due Torri per un fastidio al bicipite, ma dall’altra parte ha messo out Bonifazi che dovrà fermarsi 4 settimane per una lesione del soleo destro. Considerando che Theate e Medel torneranno oggi dal loro impegno Nazionale, è normale dover fare valutazioni sul fatto che possano scendere o meno in campo domani.

Che strada deciderà di intraprendere Mihajlovic? Li rischierà in campo? Medel si dice pronto, Theate pure. Non ci resta che attendere la sfida di domani a Udine per capire se davvero riusciranno ad apportare il loro contributo. Una cosa è certa: ora la difesa a 3 è in vantaggio sulla difesa a 4 ma dopo la partita giocata contro la Lazio viene difficile pensare il contrario.