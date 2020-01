Basterebbe segnare un gol in più dell'avversario. Oppure, basterebbe smettere di subire gol ad ogni partita. Già, perchè il Bologna ormai non sa più cosa voglia dire terminare una partita mantenendo la rete inviolata: anche domenica contro il Verona è bastata l'espulsione di Bani per trasformare una vittoria in uno scialbo pareggio per 1-1.



Ed è stato proprio Bani il protagonista di questa giornata di campionato: se nel primo tempo ha segnato il gol del vantaggio (il terzo in stagione, ndr) dimostrando buone qualità anche sotto questo punto di vista, dall'altro invece l'espulsione del secondo tempo ne ha di fatto condizionato la prestazione.



Lasciare i compagni in dieci, con una difesa rimaneggiata ed in difficoltà, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un vaso che a livello difensivo va ricostruito, tenendo presente le assenze degli infortunati Krejci e Dijks, cercando di andare a prendere sul mercato almeno un difensore centrale forte e possibilmente un terzino capace di coprire all'occorenza entrambe le fasce.



Dopo l'arrivo dell'attaccante e più precisamente di Barrow, l'obiettivo del Bologna deve essere quello di consolidarsi in difesa: non basta Danilo a salvare il risultato, non basta Danilo per mantenere la porta inviolata. Servono qualità ed esperienza, serve qualcuno di pronto. Serve qualcuno come Juan Jesus, accostato al Bologna ma vicino a firmare con un altro club.