Bisogna ammetterlo: Marko Arnautovic è il vero leader di questa squadra. Oggi, senza di lui, probabilmente il Bologna sarebbe una squadra mediocre senza speranza di poter veramente fare quel salto di qualità per superare l’asticella dei cinquanta punti. A prescindere dal gol segnato al Verona (2 giornate e 2 gol), quello che fa la differenza è davvero il suo atteggiamento da trascinatore.



Messe a tacere le voci su un suo possibile trasferimento al Manchester United, il giocatore definito da tutta la società “Inamovibile” si è calato nella parte dando come risposta non parole ma fatti. È chiaro, a questa squadra non può bastare solo Arnautovic per cambiare regime ma il fatto di averlo a disposizione è sicuramente un aiuto per allenatore e compagni.



Tanto lavoro sporco, ottime giocate, assist e gol: il numero 9 del Bologna è un giocatore completo da cui tanti possono imparare. Per questo motivo si sta cercando un giovane da affiancargli e poi di conseguenza un giocatore che possa sostituirlo quando non potrà essere a disposizione. Infatti, la coperta del Bologna in attacco è troppo corta per affrontare una stagione senza patemi.



Nella gara contro il Verona finita in parità per 1-1 ieri sera, Arnautovic è stato probabilmente il migliore in campo. Vederlo giocare a questo livello è una gioia per gli occhi di tifosi e società, consci di aver trovato finalmente un attaccante puro capace di sfruttare le occasioni che gli capitano. Ora, infatti, bisogna fare in modo che gli arrivino più palloni possibili. Solo così potrà andare in doppia cifra e regalare grandi soddisfazioni all’ambiente rossoblù.