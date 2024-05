Déjà-vu.ormai da un mese. Nell'ultima partita in casa pareggiata con la Lazio a San Siro si respira un'aria particolare, con un mix di emozioni e sensazioni contrapposte. A stragrande maggioranza giustamente positive per un campionato da incorniciare, celebrato anche dalle canzoni di Ligabue e Tananai, ma con qualche comprensibile dubbio per unMa cosa intende Zhang per "stabilità"? Se si riferisse a un equilibrio finanziario ci sarebbe da preoccuparsi seriamente, ma in realtà il riferimento è alAnzi, anche perché prima o poi i nodi vengono al pettine e non si può andare avanti all'infinito facendo sempre nuovi debiti su debiti.

- La paura che il sogno si trasformi in incubo sembra scongiurata dalle parole di, non rivoluzionando parametri e obiettivi. Cercando quindi di continuare a lottare per vincere, ancora con

- Uno dei problemi è legato al mesetto di tempo necessario per definire concretamente il passaggio di consegne. Un periodo nel quale i dirigenti avrebbero le mani legate, rischiando di farsi battere dalla concorrenza su obiettivi di mercato già individuati da tempo., che rimane complicata a prescindere dal possibile cambio di proprietà. In ogni caso la querelle, però la macchia. Un po' come era già successo altre volte nella storia più o meno recente del club nerazzurro.

- Basti pensare aglia San Siro contro il Salisburgo. I precedenti più recenti sono ilsubito dopo la doppietta segnata in finale al Bayern) e loLa storia si ripete.