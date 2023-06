Il destino di Marko Arnautovic con la maglia del Bologna è appeso ad un filo. Mentre è partita con grande successo la campagna abbonamenti 2023/2024, si lavora intensamente alla costruzione di una squadra competitiva per la prossima stagione.



Diversi i giocatori che lasceranno le Due Torri e con ogni probabilità, tra questi, ci sarà anche l’attaccante rossoblù: nonostante la stagione complicata appena trascorsa, il numero 9 rossoblù ha l’interesse di diversi club tra Serie A e competizioni straniere. D’altronde, Arnautovic è un giocatore di una qualità superiore alla media e che in condizioni ottimali può fare tranquillamente la differenza.



Il rapporto con l’allenatore Thiago Motta, a differenza di Sinisa Mihajlovic, non è mai stato idilliaco: diverse le frazioni tra i due tanto che il tecnico rossoblù ha dato il nulla osta alla partenza ma il Bologna non accetterà, con ogni probabilità, offerte inferiori ai 10 milioni di euro.



Fissato il cartellino, bisognerà trovare la soluzione migliore per la società rossoblù: Arnautovic piace molto alla Roma e al Milan che lo vorrebbe, vista l’esperienza, come sostituito di Ibrahimovic. Ma il sempre più vicino addio dell’austriaco porta inevitabilmente a dovere fare i conti con la sua assenza e a trovare, prima del ritiro estivo, un giocatore che possa sostituirlo senza farlo rimpiangere. Chi sarà la nuova punta di diamante rossoblù?