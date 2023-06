Sono 5 i calciatori del Bologna in scadenza di contratto: De Silvestri, Sansone, Bardi, Soriano e Medel. Secondo la Gazzetta dello Sport, forse solo il primo rinnoverà con decurtazione dell'ingaggio e invece gli altri saluteranno.



Il centrocampista argentino Nicolas Dominguez (cercato da Siviglia, Brighton e Lazio) se ne andrà, mentre nelle prossime ore verrà valutato Orsolini. Ferguson ha annunciato di voler restare, su Schouten c’è la Bundesliga. Arnautovic? Il Milan c’è, per l'allenatore Thiago Motta il centravanti austriaco non è un intoccabile.