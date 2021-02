A volte basta poco per far tornare il sorriso. A volte, basta una vittoria come quella di ieri sera contro il Parma per 3-0. Una vittoria frutto del lavoro di tutti, a partire dal tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic fino ad un ritrovato Musa Barrow, autore di una doppietta che ha messo a tacere tutte le voci degli ultimi giorni sulla mancanza di un attaccante in questo mercato di riparazione.



Per quanto effettivamente a questa rosa manchi un vero bomber, se Musa Barrow riprende il ritmo avuto nella seconda parte di stagione lo scorso anno il Bologna può dormire sonni tranquilli. O, quantomeno, riuscire comunque a finalizzare le tante occasioni che crea senza subire l’avversario. Ieri, sia lui che Nicola Sansone, autore tra l’altro di due assist, hanno giocato una gara da protagonisti dando un bel segnale a tutta la piazza.



Quanto sia importante Musa Barrow nello scacchiere di Sinisa Mihajlovic è presto detto: è uno dei giocatori ad aver giocato di più in questa prima parte di campionato ed è ricaduta su di lui la scelta della “Nuova prima punta”, per fare rifiatare Rodrigo Palacio. Se inizialmente le difficoltà di cambio ruolo si sono viste, la prestazione di ieri fa invece ben sperare per il futuro.



“Il mister mi sta aiutando tanto nel lavoro in settimana” – ha dichiarato il numero 99 del Bologna nel post partita – “Ora mi chiede di giocare centravanti ma mi dà spazio e ne sono felice”. E se questa felicità si trasforma in grinta nel rettangolo verde, così come successo ieri, beh… allora vedremo altri gol meravigliosi. Forza Barrow, ora l’attacco dipende da te.