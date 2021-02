Parma-Bologna 0-3Skorupski 6,5: una bella parata su Brugman nel primo tempo, non si prende mai nessun rischio tra i paliDijks 6,5: Conti sulla fascia destra non arriva mai sul fondo e Dijks controlla bene la fasciaDanilo 6,5: pochi rischi e tanta esperienza alla guida della retroguardia bologneseSoumaoro 6: vince diversi duelli con Cornelius in area mettendoci il fisicoTomiyasu 6,5: ordinato sia in fase difensiva che in fase offensiva, quando può spinge sulla destraSvanberg 7: ci prova da fuori area e per poco non trova il gol, dà una mano anche in fase di non possesso(Dal 21’ s.t. Dominguez 6: tanto palleggio in fase di possesso e attenzione in fase di copertura)Schouten 6,5: muscoli e qualità in mezzo al campo, ferma diverse ripartenze ducali(Dal 43’ s.t. Poli sv)Sansone 7: serve un assist perfetto con la punizione che porta al vantaggio del Bologna e un altro passaggio al bacio sempre per il raddoppio(Dal 21’ s.t. Vignato 6: quando entra il Bologna non smette di essere pericoloso)Soriano 7: quando si inserisce tra le linee crea sempre problemi alla difesa del ParmaSkov Olsen 6,5: buona prova dell’esterno, in armonia completa con l’attacco rossoblu(Dal 21’ s.t. Orsolini 6,5: pericoloso nelle ripartenze quando il Parma prova il tutto per tutto, segna il 3-0 nel recupero in contropiede)Barrow 8: colpo di testa vincente che batte Sepe dopo 15 minuti, e un diagonale perfetto per la doppietta personale(Dal 36’ s.t. Palacio sv)All. Mihajlovic 7: spinge un bel Bologna alla vittoria su un campo non facile giocando anche un bel calcio