Il problema non è perdere o meglio, il problema principale è come si perde. Il Bologna sceso in campo contro il Napoli non è mai entrato davvero in partita, ha subito per larghi tratti di match l’avversario mostrando un atteggiamento passivo che ha fatto storcere il naso a molti.



E’ chiaro come giocare contro una big non sia mai facile ma, al di là delle assenze, sembra che la squadra di Sinisa Mihajlovic stia passando un periodo no dal quale è necessario ripartire subito, già dalla sfida di venerdì contro il Verona: se si vuole fare il salto di qualità, bisogna tornare subito nella parte sinistra della classifica.



Difficile trovare una prestazione sufficiente nella gara contro la squadra partenopea ad eccezione di quella del portiere, Lucas Skorupski, ma ciò che preoccupa di più l’ambiente è la notizia arrivata a fine partita dal numero 9 Marko Arnautovic: “Non sono al top, ho dolore alla gamba”. E’ evidente come questo rischia di diventare un grave problema per l’attacco del Bologna: quando mancano poco più di dieci giorni alla fine del mercato, la dirigenza rossoblù non ha ancora fatto operazioni in entrata ma dovrà ragionarci visto la situazione delicata.



Con Arnautovic a metà della condizione, le assenze per covid e per infortunio, il Bologna rischia di non avere a disposizione l’11 titolare che tanto ha cominciato bene il campionato: ripetere la prima parte di stagione è la base per superare la stagione mediocre che ci trasciniamo da diversi anni ma, ad oggi, le premesse sembrano diverse. Bisogna ritrovarsi e ritrovare lo spirito giusto.