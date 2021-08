Dopo i cinque gol subiti dalla Ternana in Coppa Italia e i due in campionato dalla neopromossaSalernitana, la difesa del Bologna cambia registro mettendo in campo una prestazione monumentale contro una delle corazzate più forte del campionato, l’Atalanta di Mister Gasperini.



Cosa sia cambiato nel giro di una settimana non è dato saperlo ma la determinazione di Medel e Bonifazi hanno fatto la differenza: lo sanno bene i tifosi rossoblù che per festeggiare questa prova, hanno deciso di attendere i giocatori del Bologna al ritorno dalla città bergamasca per complimentarsi della prestazione e far sentire la loro vicinanza.



L’Atalanta ci ha provato ma i rossoblù hanno deciso che no, il muro andava alzato: tutta la squadra ma soprattutto la difesa ha lavorato per riuscire a portare a casa un punto che vale come tre.



Poco da segnalare invece per quanto riguarda l’attacco, solo un’occasione nitida sprecata da Orsolini - vicino alla cessione alla Fiorentina - all’inizio del primo tempo. Ma non è questo quello che conta, conta la prestazione messa in campo e il fatto di essere riusciti a fermare una grande semplicemente imponendosi senza lasciarsi abbattere: la stagione è appena cominciata ma questo Bologna può dare filo da torcere. Parola di Mihajlovic.