Dopo la prodezza di Blerim Dzemaili in Bologna-Parma, ecco il turno di Riccardo Orsolini che sempre nel recupero e più precisamente al 94’ ha segnato ieri contro la Fiorentina il gol del pareggio. Un pareggio giusto per quello che le squadre hanno mostrato in campo, da una parte la Viola bravissima a difendere e dall’altra i rossoblù che hanno giocato il match con una determinazione mista ad ostinazione, fino ad arrivare ad agguantare un punto tanto sudato quanto meritato.



E quel gol su punizione del numero 7 del Bologna è la dimostrazione di quanto un giocatore di talento, pur non giocando una buona gara, possa risolvere da solo una partita. “Ho provato le punizioni insieme a Mihajlovic” ha raccontato al termine del match e il risultato si è visto: Orsolini è un giocatore di talento, probabilmente uno dei migliori giovani italiani in Serie A, deve solo maturare a tal punto da mostrarlo nell’arco di tutta una sfida e non solo a sprazzi.



Chi ancora una volta ha mostrato di non aver paura è stato l’allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic: scegliere di cambiare assetto, inserire una prima punta e poi cambiare un terzino per un esterno d’attacco dimostra la volontà di andare a cambiare il risultato e non portare a casa una sconfitta.



Il risultato è infatti prima di tutto suo e poi di una squadra che lo segue come si segue un maestro: certo, sarebbe bello anche cominciare a non subire almeno un gol a partita. La speranza è che con il mercato e il girone di ritorno, si riesca a migliorare anche questo aspetto.