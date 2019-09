Per raccontare l’impresa compiuta dal Bologna ieri al Rigamonti contro il Brescia, partiamo dalla fine: la squadra che, una volta rientrata sotto le Due Torri, decide di farsi accompagnare sotto la finestra dell’ospedale Sant’Orsola dov’è ricoverato il tecnico Sinisa Mihajlovic. “Dai Sinisa alè alè” è il coro intonato dalla squadra, come dire “Questa vittoria è per te, questa vittoria è merito tuo”. Ed effettivamente, pur essendo distante oltre 200 km, la rimonta compiuta dai rossoblù porta il suo nome. La squadra è cambiata totalmente dal primo al secondo tempo, dopo aver parlato con il proprio allenatore a distanza.



Difficile giudicare una gara che parte con 2 gol subiti nei primi venti minuti, per poi essere rimontata totalmente dopo il risultato parziale di 3-1 a favore dei padroni di casa: se nei primi 45 minuti i limiti sono stati evidenti così come la mancata concentrazione, nel secondo tempo il Bologna si è trasformato ed oltre a creare numerose occasioni da gol, è riuscito ad andare a segno per ben tre volte ottenendo così una vittoria importantissima.



Il sacrificio, lo spirito di squadra e la determinazione sono le caratteristiche principali di questo gruppo che dopo tre giornate si trova, con 7 punti, ad essere seconda in classifica: la situazione durerà il tempo di un attimo ma la sensazione provata invece rimarrà a lungo. Il motto ”We are one” è più vivo che mai e con questi presupposti, gli obiettivi da raggiungere possono essere ben oltre la salvezza.



Nel nome di Mihajlovic, con Mihajlovic. Il Bologna è una squadra che riflette in campo il carattere del proprio allenatore, gioca per regalargli soddisfazioni in un momento di difficoltà e che sa reagire davanti alle insidie e a di fronte a qualsiasi avversario. Il Bologna è una squadra che diverte, emoziona e che non molla mai. Questa sì che è una squadra di cui essere fieri!