Bolognamania: che squadra incredibile!

Bisogna ammetterlo: il Bologna quest’anno mostra un calcio di altissimo livello. Dopo le difficoltà di gennaio e la vittoria per 4-2 contro il Sassuolo, i rossoblù vincono nuovamente al Dall’Ara battendo il Lecce per 4-0. Otto gol in due giornate, incredibile ma vero.



La squadra di Thiago Motta che davanti poteva contare soprattutto su Zirkzee, si ritrova ora a segnare con continuità con tutto il reparto avanzato ma non solo: ieri, infatti, è arrivato il primo gol del difensore Beukema e il primo gol dell’ultimo arrivo Odgaard, oltre alla doppietta di un Orsolini in forma strepitosa.



Il coro “Joey Saputo portaci in Europa” intonato dalla Curva al termine del match rappresenta in pieno l’ambizione di tutto l’ambiente rossoblù per questa stagione: fisso al quinto posto in classifica, ad un solo punto dalla famosa “Quota Salvezza” che in passato era l’ambizione di fine stagione, il Bologna sta dimostrando davvero di potersi ritagliare un posto tra i grandi.



Non è stato un episodio, non è stato un periodo, è stato e continua ad essere un lavoro su un progetto tanto ambizioso quanto concreto. Thiago Motta quest’anno vuole fare la differenza ed il suo atteggiamento si rispecchia nel gioco mostrato dai suoi ragazzi, capaci di dominare come ieri una partita dal primo al novantesimo minuto.



Ora al Bologna spetta mercoledì sera il recupero della gara contro la Fiorentina, in questa stagione la vera antagonista con una sconfitta in Coppa Italia ed in Campionato. E’ arrivato il momento di invertire la rotta e batterla, per mantenere la superiorità in classifica e dimostrare di avere quel qualcosa in più.