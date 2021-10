La sorpresa di questa prima parte di campionato del Bologna non può che essere Arthur Theate. Arrivato dall’Ostenda a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il difensore rossoblù classe 2000 in sole tre partite ha già segnato due gol e fornito un assist diventando l’idolo dei tifosi del Bologna.



Ci sono difensori con il fiuto del gol e lui probabilmente fa parte di questa cerchia ma quello che impressiona sono la determinazione e la volontà con cui scende in campo: si è adattato benissimo alla Serie A, alla squadra e al modo di giocare di Sinisa Mihajlovic. La dimostrazione più grande si è avuta ieri pomeriggio con la grande vittoria del Bologna contro la Lazio allo Stadio Dall’Ara, una partita giocata alla perfezione e finita 3-0.

Oltre al giovane belga, chi sta mostrando nuovamente una forma strepitosa è Musa Barrow: se ad inizio campionato le sue prestazioni erano poco convincenti e lui sembrava il fantasma della stagione passata, ora è tutt’altro giocatore. Presente in ogni azione, ha fatto bene il tecnico rossoblù a credere in lui anche quando le partite erano a di sotto delle aspettative.

Ma qual è stata la novità più grande della gara di ieri pomeriggio? Sicuramente la scelta del modulo, Mihajlovic infatti ha optato per una difesa a tre che ha permesso maggiore solidità al centrocampo e maggiore imprevedibilità davanti. Nulla si può rimproverare al Bologna di ieri e questa reazione, avvenuta dopo la batosta di Empoli, è il segnale necessario per rimettersi in carreggiata e centrare tutti gli obiettivi.