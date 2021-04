E’ bastato un tiro di Mayoral per decretare la sconfitta del Bologna allo Stadio Olimpico di Roma per 1-0. Ancora una volta, i rossoblù hanno giocato tenendo testa all’avversario e creando numerose occasioni da gol senza però riuscire a finalizzarne alcuna.



La differenza tra le due squadre è stata infatti solo e unicamente quell’azione concretizzata dai giallorossi: nel primo tempo è stato addirittura il Bologna a dominare giocando trenta minuti ad alta intensità ma questo non è servito per portare a casa anche solo un pareggio.



E così, si torna a parlare di quello che è il problema principale della squadra di Sinisa Mihajlovic: la mancanza di una vera prima punta, l’assenza di un giocatore in grado di arrivare in porta e segnare con continuità. Dovrà essere questo il primo obiettivo del mercato estivo se, a partire dalla prossima stagione, si vorranno ottenere risultati migliori di una stagione mediocre.



Ed è proprio parlando del futuro che ci si domanda quali sono e quali saranno le intenzioni del tecnico rossoblù al termine di questo campionato: rimarrà oppure cederà alle avances di un’altra squadra per cercare di competere per l’Europa? Prima si chiariscono gli obiettivi della dirigenza rossoblù, prima verrà fuori la volontà di Sinisa Mihajlovic. Per il momento, tutto tace.