E’ tornato ad allenarsi il Bologna di Sinisa Mihajlovic, seppur senza il suo allenatore che rientrato dalla Sardegna è stato trovato positivo al Coronavirus. Così come l’anno scorso, quando Sinisa si è trovato a combattere la battaglia più difficile della sua vita contro la leucemia, anche quest’anno il tecnico rossoblù non sarà presente al ritiro di Pinzolo e non potrà allenare la squadra almeno per due settimane.



C’è già l’ufficialità per la partenza del campionato prevista per il 19-20 settembre e il Bologna si è ritrovato lunedì scorso a Casteldebole per gli inizi degli allenamenti: fortunatamente, nessuno dei giocatori è risultato positivo al Covid-19. Tra questi il volto nuovo è quello di Emanuel Vignato, classe 2000, giocatore talentuoso in arrivo dal Chievo e pronto a mettersi in competizione con il resto dei compagni per il reparto avanzato.



Mentre circolano le voci per un interessamento dello Spezia per Skov Olsen, Vignato comincia a prendere la mano con la Serie A: da trequartista a esterno, il giocatore può ricoprire diversi ruoli ed essere una pedina importante per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. E per un giovane che arriva, un giocatore d’esperienza in imminente firma contrattuale: parliamo di De Silvestri, ad un passo da vestire la maglia rossoblù per la prossima stagione.



Ma cosa manca al Bologna dopo questi due innesti? Sicuramente una prima punta e probabilmente anche un secondo terzino ed un centrocampista. Bigon e Sabatini stanno lavorando per poter permettere al Bologna di poter contare sulle nuove leve già in ritiro, in modo tale da provare schemi ed un’ipotetica formazione titolare. Riusciranno nell’impresa?