Il Bologna è la squadra che ha lanciato più giovani in Serie A durante l'anno. Sinisa Mihajlovic infatti ha schierato il maggior numero di Under 21 affidandosi a 12 giovanissimi, molti dei quali all'esordio nella massima serie.



E questo, in una stagione segnata da record quali i tanti gol subiti e la porta violata per quasi tutto il campionato, è un bel segnale anche in vista del futuro. Ripartire dai giovani e dai pilastri di questa squadra sarà fondamentale per cercare infatti di migliorare il gruppo.



E nel mix perfetto di una squadra così bilanciata dal punto di vista anagrafico, nel prossimo mercato si cercheranno almeno 3/4 titolari pronti e capaci di integrarsi subito con i compagni e l'allenatore. Prima punta, difensore centrale e terzino destro sono gli obiettivi primari di Riccardo Bigon e Walter Sabatini.



Partendo da D'Ambrosio fino ad arrivare a Lyanco, passando per giovani come il terzino scozzese Hickey e l'attaccante Supryaga della Dinamo Kiev, i nomi che circolano in questi giorni nell'ambiente rossoblù sono diversi.



Considerando che la ripresa degli allenamenti è prevista per il 24 agosto e che il Bologna sarà in ritiro dal 27 agosto al 5 settembre a Pinzolo in Trentino Alto Adige, c'è da aspettarsi che Mihajlovic desideri avere al più presto i propri rinforzi. E come possiamo immaginare, darà ovviamente la sua opinione e farà le sue richieste per cercare di potenziare il Bologna.